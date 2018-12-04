سما المصري تهاجم الكابتن أحمد حسام "ميدو" عبر "إنستغرام"

بعد حديثها عن فستان رانيا يوسف المثير للجدل خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والضجة التي أحدثتها بكلماتها، هاجمت سما المصري الكابتن أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني المصري السابق، على خلفية تغريدة نشرها على حسابه يدافع فيها عن رانيا.

وكتب ميدو في تغريدته: "فستان رانيا يوسف وحش جداً بصراحة.. بس أنتو مال أبوكو. هو عريان ولا لأ؟ هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟ والله والله والله 70% من اللي هاجموها لو شافوها هيبوسوا إيديها ورجليها كمان".

ولم يعجب هذا الكلام سما المصري، التي نشرت صورة من التغريدة على حسابها في "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "التويتة أهي للناس اللي بتقول إن الكابتن ماقالش كده.. بص يا كابتن صدقني.. هتصدقني بإذن الله. أنت بتقول اللي بينقد فستان رانيا يوسف يتمنى يبوس رجليها. أنا يا كبتون ما اتعودتش أبوس غير رجل أمي. أنت بقى متعود تبوس رجلين حريم، دي حاجة ترجعلك أنت.. اختشي عيب".

وأضافت: "ننقد براحتنا. حقنا زي ما هي حقها تلبس اللي عايزاه .. لكن تجيب سيرة أمهاتنا وأبهاتنا وكده هنقلب الترابيزة عليك أنت وأي حد.. أنا بأقولك أهو.. مين هنا يا رجالة بيبوس رجل أمه بس؟ الرجالة ماتت في الحرب أصلها.. حد يمنشن للكابتن بقى علشان فولته عالي".

وكانت سما قد نشرت صورة لميدو متداولة على مواقع التواصل عليها تعليق: "ميدو لمنتقدي فستان رانيا يوسف "إنتوا مال أبوكو"، وهو ما أثار حفيظة سما وهاجمته بطريقة قاسية، فرد عليها كثيرون يشككون في قول ميدو هذا الكلام وهو ما دفعها لنشر تغريدة ميدو والرد عليها.