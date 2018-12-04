شكرا لقرائتكم خبر عن لبسها كتير.. إطلالات مختلفة لآن هاثاواى فى يوم واحد لتصوير Modern Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية آن هاثاواى لفترة السبعينيات من جديد، وذلك أمس الاثنين من أجل تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "Modern Love"، الذى تصور مشاهدة حاليا فى حديقة واشنطن سكوير فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت آن هاثاواى بثلاث أزياء مختلفة خلال اليوم، وذلك لمشاهد مختلفة.

مسلسل "Modern Love" مكون من 8 حلقات، ويجمع عددًا كبيرًا من النجوم العالمين، من أبرزهم آن هاثاواى وجوليا جارنر وآندى جارسيا وتينا فاى وجارى كار، وغيرهم.