شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام المصريين تتعاقد مع روزناما على مسلسل دنيا سمير غانم لرمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى مع شركة روزناما برئاسة المنتج الشاب هشام جمال على عرض مسلسل دنيا سمير غانم لرمضان 2019 على إحدى قنواتها وقريبا يعلن عن تفاصيل المسلسل ونجومه. إضافة تعليق



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