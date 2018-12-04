هكذا وصفت إيمي طلعت ذكريا حضن والدها يوم خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة إيمي طلعت ذكريا صورة من حفل خطبتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وهي تعانق والدها الفنان طلعت ذكريا . وعلقت "إيمي" علي الصورة قائلة :"الأمان رب ثم أب ربنا يحفظك اللهم أمين ويخليك ليا. يذكر أن الفنانة إيمي ذكريا احتفلت بخطوبتها 20 نوفمبرالماضي في حفل عائلي .

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