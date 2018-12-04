هنيدي يتحدث عن أسراره وكواليس مشواره الفني "قهوة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو حلقته ببرنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، ويتحدث هنيدي فيه عن بدايته الفنية وجديده في الفترة القادمة.

وعلق هنيدي على الفيديو: "من أجمل الحلقات دايما اللي بعملها مع أشرف، النهاردة أنا ضيف تاني مع أشرف في "قهوة أشرف".

يُذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي يستضيف إلى جانب الفنان محمد هنيدي عدد من المواهب الشابة في كافة المجالات، منهم الرسام أحمد حسانين، الذي يرسم على أكشاك الكهرباء الموجودة بشوارع مصر بدءًا من الأقصر، وحتى القاهرة إلى لوحات فنية بديعة ومفعمة بالحياة.