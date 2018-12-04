مؤلف "ترانيم إبليس" ينشر صورة من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر السيناريست محمد سيد بشير عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جمعته بالمخرج أحمد نادر جلال أثناء التحضير لفيلم " ترانيم إبليس". وكتب "بشير" تعليقًا على الصورة: "أثناء التحضيرات النهائية لفيلم ترانيم إبليس". الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم منى زكى وأمينة خليل، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج وليد صبري، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعتبر الفيلم بمثابة عودة للعمل بين أحمد السقا ومصطفى شعبان ومنى زكي بعد مشاركتهم سويا في فيلم "مافيا".





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