في 14 ساعة فقط.. 8 ملايين مشاهدة لإعلان "Captain Marvel" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه الإعلان الدعائي لأحدث أفلام الأبطال الخارقين "Captain Marvel"، والذي تقوم ببطولته النجمة الحائزة على الأوسكار بري لارسون.

وطرحت "Marvel" الشركة المنتجة للفيلم إعلانه الدعائي الجديد ترويجًا لطرحه المقرر في مارس المقبل، وتخطت نسبة مشاهدة الإعلان 8 ملايين مشاهدة خلال 14 ساعة فقط.

قصة الفيلم تدور حول كارول دينفر التي تصبح واحدة من أقوى البطلات على كوكب الأرض بعدما تقع في خضم حرب دائرة بين جنسيين فضائيين.

تشارك بري لارسون البطولة نخبة من نجوم السينما العالمية، منهم صامويل ال جاكسون، جود لو، جيما تشان، ماكينا جريس، ولي بيس.