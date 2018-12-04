"أبلة فاهيتا" ضيفة الحلقة المقبلة من "تخاريف" وفاء الكيلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني عن ضيف حلقتها المقبلة من برنامجها "تخاريف"، والذي يعرض على فضائية "Mbc".

ونشرت الكيلاني صورة لضيف الحلقة المقبلة المقرر إذاعتها يوم الإثنين المقبل، وأظهرت الصورة الدمية الشهيرة "أبلة فهيتا". وعلقت الكيلاني على الصورة قائلة: "أبلة فاهيتا نجمة تخاريف الاثنين القادم"، وسط تعليقات الجمهور التي أظهرت تشوق للحلقة المنتظرة.

واستضافت الكيلاني بحلقة أمس الإثنين الفنان أحمد فهمي، والذي تطرق للعديد من الموضوعات الخاصة بحياته الشخصية والمهنية، وكشف العديد من التفاصيل الخاصة بمواقف ساخرة وكوميدية تعرض لها طوال مشواره الفني، وحتى قبل دخول لعالم الفن.​

