عمرو دياب يكشف تصدره قائمة "Apple Music" بـ 3 ألبومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلن الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن كونه الفنان العربي الوحيد المتصدر قائمة تطبيق "Apple Music" لأكثر الألبومات استماعًا بثلاثة ألبومات؛ هي "كل حياتي" 2018، "معدي الناس" 2017، و"أحلى وأحلى 2016".

كما نشرت الصفحة الرسمية لشركته "ناي" نبأ تصدره، والذي انهالت تعليقات الجمهور الإيجابية والمهنئة.

وقد حقق أحدث ألبومات الهضبة الغنائية "كل حياتي" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا الأشهر الماضية، متخطيًا حاجز الـ50 مليون مشاهدة لعدد من أغاني الألبوم.

يذكر أن عمرو دياب سيحيي حفلاً غنائيًا ضخمًا بالسعودية في محافظة الدرعية بالعاصمة الرياض، وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالحفل المقرر إقامته يوم 14 ديسمبر الجاري.​