ياسمين صبري تطلّ من هذه الدولة بعد “اختفائها”

متابعة بتجــــــــــــــرد: تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه النجمة المصرية ياسمين صبري للمرة الأولى بعد إغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اثار الضجة والقلق في الأيّام الماضية.
وبدت في المقطع المصور وهي تسير في أحد الشوراع مرتدية معطفاً شتوياً سميكاً، وقال البعض إنّها تتواجد في كوريا.
وأبدى الكثير من المتابعين ارتياحهم بسبب ظهور الممثلة مجدداً بعد غيابها المفاجئ.
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