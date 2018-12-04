كارول سماحة تغني لطلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية

متابعة الخليج 365: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل العشاء السنوي لطلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان مساء 6 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري. وأعلنت كارول سماحة عن الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة البوستر الخاص بالأمسية. الجدير ذكره أن كارول سماحة ستقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وسط أجواء شبابية بامتياز. على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أغنيتها الجديدة “مبروك لقلبي” التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب حيث حقق العمل المصور نسب مشاهدة مرتفعة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

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