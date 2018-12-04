شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. حسام الجندى يكشف عن برومو فيلمه "يوم العرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشاب حسام الجندى، عن البرومو الأول لفيلمه الجديد "يوم العرض" الذى يخوض به أولى بطولاته، والمقرر طرحه فى إجازة منتصف العام الدراسى، مشيرًا إلى أن البرومو الرسمى سيتم طرحه خلال أيام، ويجسد حسام فى العمل شخصية "الجوكر".

يوم العرض هو فيلم إثارة وتشويق، ويشارك فى بطولته بجانب حسام الجندى كل من إيهاب فهمي، أحمد صيام، كلوديا، ندى بهجت، محمد عبد الجواد، محمد السعدني، رضا إدريس، منير مكرم، سامح بسيوني، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، رامي اوريج، الطفلة مريم عمرو، تأليف ايهاب ناصر ومن إخراج بيبرس الشهاوى.

يذكر أن حسام شارك فى الأجزاء الخمسة التى عرضت لمسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، و فادية عبد الغني، وضياء عبد الخالق، ومنة فضالي، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة وتأليف مجدى صابر وإخراج مصطفى الشال



الفنان حسام الجندى



الممثل حسام الجندى



جانب من فيلم يوم العرض



حسام الجندى



حسام الجندى بشخصيته فى يوم العرض



حسام الجندى فى شخصية الجوكر



حسام الجندى فى كواليس الفيلم



حسام الجندى من فيلم يوم العرض



حسام الجندى