شكرا لقرائتكم خبر عن "الأقصر للفنون الشعبية" تفتتح أيام مصر الثقافية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع فرقة الأقصر للفنون الشعبية لمستها الاستعراضية فى حفل افتتاح ليالى مهرجان الأيام الثقافية المصرية، بحفل جماهيرى كبير يحتضنه مسرح محمد السادس فى قلب مدينة وجدة المغربية، بداية من السابعة مساء اليوم. وتفتتح فرقة الأقصر المهرجان بتوليفة فنية استعراضية لفنون مصر الشعبية كفنون التحطيب والفرح الأقصرى والتحطيب والعروض الفرعونية والصعيدية والنوبية، فى أولى فقرات الأيام الثقافية المصرية بالمغرب، ضمن فعاليات تتويج وجدة بلقب عاصمة الثقافة العربية.

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأقصر للفنون الشعبية" تفتتح أيام مصر الثقافية فى المغرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .