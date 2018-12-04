شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية سحاب تحتفل بالعيد الوطنى الإماراتى فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السعودية سحاب لإحياء احتفال وزارة الإعلام السعودية بالعيد الوطنى لدولة الإمارات السابع الأربعين، عبر حفل غنائى ضخم يحتضنه مسرح مركز الملك فهد الثقافى فى قلب العاصمة السعودية الرياص، فى تمام التاسعة مساء اليوم. ودشنت سحاب انطلاقة غنائية جديدة فى مشوارها الفنى مؤخرًا بإطلاق مينى ألبوم "محتاجة إنسان"، فى شهر أغسطس الماضى، وضم فى جعبته ثلاث أغنيات، عادت به للساحة الجماهيرية بعد غياب سنتين عن صدور ألبومها الأول "قدها وقدود".

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