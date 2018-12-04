كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:54 مساءً -

ريهام حجاج تكشف عن نصفها الثاني بعد اتهامها بالزواج من طليق ياسمين عبد العزيز

بعد اتهامها بأنها السبب في انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة، نشرت الفنانة ريهام حجاج صوراً جديدة لها في أول ظهور بعد الأزمة.

ونشرت ريهام صورة جديدة لها مع صديقتها مها حمزة، ووصفتها بأنها نصفها الثاني، في ردّ غير مباشر على كل الاخبار التي تحدثت عن زواجها السري بطليق ياسمين.

وتأتي هذه الصورة كأول ظهور لها وأول ردّ على كل الشائعات التي طالتها، حيث فضلت حينها الصمت، ولم تنف أو تؤكد خبر زواجها، إلا أن إعلان ياسمين خبر طلاقها أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وما زاد من التساؤلات قيام الفنان أحمد السعدني بحذف كامل الصور التي تجمعه بريهام عبر صفحته على تطبيق “انستغرام”. ومن المعروف أنه كان يجمع بينهما علاقة خاصة.يذكر أن ريهام شاركت في افتتاج مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأ40، واختارت فستان سهرة أحمر في غاية الاناقة.