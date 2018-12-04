فن ومشاهير

ريهام حجاج تكشف عن نصفها الثاني بعد اتهامها بالزواج من طليق ياسمين عبد العزيز

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مايا محمد 0 0

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 05:54 مساءً -

riham hagag

riham hagag

ريهام حجاج تكشف عن نصفها الثاني بعد اتهامها بالزواج من طليق ياسمين عبد العزيز

بعد اتهامها بأنها السبب في انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة، نشرت الفنانة ريهام حجاج صوراً جديدة لها في أول ظهور بعد الأزمة.

ونشرت ريهام صورة جديدة لها مع صديقتها مها حمزة، ووصفتها بأنها نصفها الثاني، في ردّ غير مباشر على كل الاخبار التي تحدثت عن زواجها السري بطليق ياسمين. riham hagag

riham hagag

وتأتي هذه الصورة كأول ظهور لها وأول ردّ على كل الشائعات التي طالتها، حيث فضلت حينها الصمت، ولم تنف أو تؤكد خبر زواجها، إلا أن إعلان ياسمين خبر طلاقها أثار الكثير من علامات الاستفهام.

riham hagag

riham hagag


وما زاد من التساؤلات قيام الفنان أحمد السعدني بحذف كامل الصور التي تجمعه بريهام عبر صفحته على تطبيق “انستغرام”. ومن المعروف أنه كان يجمع بينهما علاقة خاصة.
يذكر أن ريهام شاركت في افتتاج مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأ40، واختارت فستان سهرة أحمر في غاية الاناقة.riham hagag

riham hagag

riham hagag

riham hagag

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