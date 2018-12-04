محمد الشرنوبي يحسم الجدل ويتحدث عن حياته العاطفية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اعتذر الفنان الوسيم محمد الشرنوبي لجمهوره على ظهوره بالشنب خلال حفل تكريمه مع صناع مسلسل "كأنه إمبارح" بالجامعة الكندية.

وخلال حديث سريع معه، نفى ان يكون يعيش حالة حب، مؤكدا انه غير مرتبط عاطفيا في الوقت الحالي بل هو مرتبط فقط بجمهوره.

وأكد أن انتمائه لعائلة فنية ساعده في تربيته وليس في مشواره الفني، ما دفعه للغناء، مؤكدا أنه كان حريصا أن لا يعرف أحد أن والده مشهور حتى يثبت نفسه.

يذكر أن مسلسل "كأنه إمبارح" من إخراج حاتم علي، ويشارك في بطولته كل من رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وخالد أنور.