تعرفي على سر زيارة ياسمين صبرى لكوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثارت الفنانة ياسمين صبرى خلال الأيام الماضية الجدل بعد غلق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" و "تويتر"، مما أثار فضول الجمهور ورواد السوشيال ميديا، خاصة الذين يريدون معرفة أسباب إقدامها على ذلك، وأنها من الفنانات التى تقوم بنشر صور بشكل دائم وأيضاً تشارك جمهورها بفيديوهات وصور أيضاً على الاستورى الخاص بها.

لذلك نشرت إحدى الصفحات المختصة بمتابعة أخبار الفنانين على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقطع فيديو لياسمين صبرى في كوريا الجنوبية لزيارة مصنع عدسات لاصقة لإطلاق مجموعة تحمل اسم "الياسمين".

ومن المقرر أن تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة سينرجى ، لتعود به الى الدراما بعد غيابها رمضان الماضى، حيث اكتفت هذا العام بتقديم فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام فى عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان فى عيد الأضحى.