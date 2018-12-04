أسرار تكشفها جينيفر أنيستون عن أمها لأول مرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فى إحدى لقاءات مجلة The Sunday Telegraph صرحت نجمة هوليود جينيفر أنيستون عن العداء المرير الذى كان بينها وبين أمها التى توفيت منذ عامين.
"أمى كانت تعمل عارضة أزياء ودوماً كانت تهتم بمظهرها ورشاقتها ولكنها دائماً كانت تضعنى فى مقارنة معها"، هكذا قالت جينيفر أنيستون، وأضافت أنها كانت تقارن جمالها بابنتها التى تشاهدها ممتلئة الجسم والحجم.
وأضافت: "لم أصبح عارضة أزياء كما أرادت هى وهذا الأمر الذى جعلنى أمتلئ بالعداء اتجاهها"، وقالت أيضاً إنها تمنت أن تكون الطفلة الصغيرة التى تحبها أمها رغم أى شىء ولكن هذا لم يحدث.
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