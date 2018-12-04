إيدى ميرفى يستقبل ابنه العاشر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - استقبل النجم العالمي إيدي ميرفي البالغ من العمر 57 عام ابنه العاشر، و هو الخبر الذي تصدر اليوم المواقع الفنية العالمية ، فبالرغم من قدوم الطفل للحياة يوم الجمعة الماضية 30 نوفمبر الماضي إلا أن الخبر تم إعلانه مساء أمس الاثنين.
ووضعت خطيبته بيج بوتشر طفلا بصحة جيدة ، و أطلق على المولود اسم " ماكس تشارلز ميرفي " ، وأصدر إيدي ميرفي بيانا أكد فيه أن الأم والطفل في حالة صحية جيدة "، وهو ما أسعد جمهوره .
يذكر أن إيدي ميرفي يمتلك شعبية كبيرة بشتي انحاء العالم، حيث قدم عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة، و من ابرزها " Showtime " و " The Adventures of Pluto Nash " و " The Haunted Mansion " و " Dreamgirls " و " Meet Dave " و " Tower Heist " و " Mr. Church " ، و غيرهم .
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