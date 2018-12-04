رانيا يوسف : لم أجر أى حوارات صحفية بعد الحفل الختامى لمهرجان القاهرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن المكتب الإعلامى للفنانة رانيا يوسف، أنها لم تجر أى حوارات صحفية بعد الحفل الختامى لمهرجان القاهرة السينمائى، وأنها غير مسئولة عن أى
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وتشارك رانيا حاليا فى تصوير مشاهدها بفيلمى " عش الدبابير" ويشاركها ببطولته كلا من مجدى كامل وصلاح عبد الله وسارة سلامة وأيضا فيلم " دماغ شيطان" الذى يشاركها به كلا من باسم سمرة وسلوى خطاب.
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