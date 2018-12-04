“بصراحة” يكشف سبب عودة جوزيف عطية الى احضان “ستارسيستم”

رافق مدير الاعمال امين ابي ياغي النجم جوزيف عطية في حفل تسلّمه درع “أنغامي” التكريميّ، بعد تخطّيه المئة مليون إستماع على التطبيق الموسيقيّ حيث لفتنا هذا الامر خاصة بعد ان توقف الثنائي عن التعامل مع بعضهما لمدة عامين.

ورداً على سؤال حول سبب العودة الى احضان شركة “ستارسيستم” لصاحبها امين ابي ياغي، هل لأنك لم تنجح من دون امين ابي ياغي او لأنك كنت اقوى معه؟ أكد جوزيف لموقعنا انه حقق مع شركة “ستارسيستم” نجاحاً كبيراً وأكمل طريق النجاح بإصداره ألبوم غنائي بعنوان “الأغاني إلّي عمِلتا إلِك” ثم كليب اغنية “عمر عسل” اضافة الى الحفلات والسهرات والمهرجانات.

واضاف جوزيف مشيراً ان الانفصال عن الشركة يتطلب مجهوداً اكبر واعمالاً اضافية فإرتأى بما ان العلاقة بينه وبين امين ابي ياغي لم تنقطع بينهما فلم لا يعودا ليتعاونا من جديد مع بعضهما.

وشدد جوزيف لموقعنا الى انه كان يأخذ برأي أمين ابي ياغي في الحفلات والاعمال الفنية والعلاقة لم تنقطع ابداً بينهما، لذا قرّر العودة الى شركة ستارسيستم.

نذكر شركة ستارسيستم كانت قد واكبت جوزيف عطية في اهم الاعمال والحفلات وحصدا سوياً اهم النجاحات.

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