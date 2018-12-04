الفنان نبيل الحلفاوي يهنئ محمود الخطيب بعودته من ألمانيا

القاهرة - محمد عمار هنأ الفنان نبيل الحلفاوي الكابتن محمود الخطيب على عودته من رحلة العلاج وذلك عبر حساب الخطيب الشخصي بتويتر حيث قال (حمد لله على سلامة الكابتن الخطيب وعودته إلى بيته وأهله ومحبيه أتم الله شفاءه ومتعه بالصحة والعافية يذكر أن الكابتن محمود الخطيب كان قد سافر لإجراء جراحه دقيقة في رقبته خلال الفترة الماضية

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