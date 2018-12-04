شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى التاريخ.. اعرف كليب اريانا جراندى حقق كام مشاهدة × 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى تاريخ شركة Vevo للإنتاج الفنى، حقق فيديو أغنية اريانا جراندى Thank u, Next، 100 مليون مشاهدة فى أربعة أيام منذ طرحه يوم السبت الماضى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ليكون أسرع فيديو كليب يحقق ذلك الرقم فى تاريخ الشركة.

يذكر أن كليب "thank u, next" من إخراج الأمريكية هانا لوكس دافيس ذات الـ32 عاما، ومن إنتاج براندون بونفيجليو، ويتوقع الكثير من النقاد ان يستمر الكليب فى تحطيم الارقام القياسية الفترة المقبلة.