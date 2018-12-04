شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وفنانات آباء وأمهات لأول مرة.. عمرو يوسف وكندة علوش أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل عام 2018 بشرى سعيدة لعدد من الفنانين والفنانات، لكن هذه البشرى لم تكن فى الأعمال الفنية فقط، بل على المستوى الشخصى والإنسانى بعد أن رزقهم الله بالبنين والبنات ليحملوا لقب آباء وأمهات لأول مرة.

"زين" مصطفى جاد وكارمن سليمان

فى بداية العام الحالى أنجبت المطربة كارمن سليمان مولودها الأول "زين" من زوجها الملحن مصطفى جاد، وقالت كارمن حينها فى تصريحات تلفزيونية: "كانت لحظة استقبالى لابنى لحظة غريبة جدا، خاصة أنها وزوجها لم يكن فى حسبانهما الإنجاب سريعا بعد الزواج".



كارمن سليمان

أما أبو زين، الملحن مصطفى جاد، فعبر عن شعوره كأب لأول مرة، قائلا: "على الرغم من أننى لا أبكى بسرعة، لكنى بكيت بشدة عند حملى زين بعد ولادته مباشرة فى المستشفى".



كارمن تلعب مع ابنها زين

كانت نجمة "أراب آيدول" كارمن سليمان احتفلت بزفافها على الملحن مصطفى جاد، إبريل 2017 وسط حضور مجموعة من نجوم الفن والمجتمع.



كارمن ومصطفى مع ابنهما زين

"حياة" عمرو يوسف وكندة علوش

كذلك رزق الله الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بابنتهما "حياة" التى ولدت فى بداية شهر نوفمبر الماضى، ونشر عمرو صورة ابنته "حياة" بعد خروجها للحياة وهو يحتضنها بعد ولادتها مباشرة، معبرا عن سعادته قائلا: "الحمد لله و الشكر لله وصلت بنتنا".



عمرو يوسف وابنته

أما كندة علوش والدة حياة، فعبرت أيضا عن سعادتها بقدوم ابنتها ومن هنئها من الوسط الفنى وخارجه، قائلة: "شكراً من قلبى لكل اللى باركولنا ودعولنا واتمنولنا الخير، شكراً لكل الأصدقاء والمحبين، الشكر الأكبر لرب العالمين اللى بعتلنا أحلى هدية (حياة عمرو يوسف ) الله يحفظها ويحفظ أولادكم ويطعم كل مشتهى".



عمرو وكندة



كندة خلال فترة الحمل

بلقيس تغنى بعد ولادتها

الأم الثالثة فى عالم الفن، كانت المطربة اليمنية بلقيس فتحى، التى رزقها الله بابنها "تركى" خلال مايو الماضى والتى وضعته فى أحد المستشفيات الكبرى بمحافظة جدة بالسعودية.



بلقيس مع طفلها

وروت بلقيس فتحى عن تجربتها مع الحمل والولادة فى تصريحات تلفزيونية، قائلة: "أيام الحمل والولادة كانت متعبة للغاية ولم تكن سهلة أبداً، لكنها كانت تجربة جميلة بكل مشقتها وصعوبتها".



بلقيس فى فترة الحمل