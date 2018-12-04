شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصمم فستان زفاف بريانكا شوبرا.. وكم ساعة احتاج لتنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت نجمة بوليود الشهيرة بريانكا شوبرا العالم بإطلالتها في حفل زفافها على النجم العالمي نيك جوناس، وأكثر ما حظي بالاهتمام هو فستان زفافها الذي تحول في لحظات لمحط جدل بين عشاق الأزياء والموضة، كونه جمع بين التصميم الكلاسيكي الراقي والإبداع، وهو ما ظهر بوضوح بالفستان الذي حمل توقيع دار أزياء " ralph lauren " .

وفستان زفاف بريانكا شوبرا الأسطوري ذو الأكمام الطوياة مطرز يدويا، وبه عدد من الأزرار صغيرة الحجم ، وهو مصنوع من الدانتيل والتول.

وأشار موقع " هاربر بازار " أن التصميم احتاج 1826 ساعة ليتم تنفيذه بهذا الاتقان الذي أذهل عشاق الموضة من شتى أنحاء العالم، بينما أشار الموقع إلى أن طرحة الزفاف وصل طولها إلى 75 قدما.

وتمسكت بريانكا شوبرا بأن تختار حذاءها من مجموعة تصميمات " Jimmy Choo " وهو الدار المفضل لها .



بريانكا شوبرا و نيك جوناس



بريانكا شوبرا



ذيل فستان زفاف بريانكا شوبرا



ذيل فستان زفاف بريانكا شوبرا



مع والدتها