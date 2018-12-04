شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف : لم أجر أى حوارات صحفية بعد الحفل الختامى لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامى للفنانة رانيا يوسف، أنها لم تجر أى حوارات صحفية بعد الحفل الختامى لمهرجان القاهرة السينمائى، وأنها غير مسئولة عن أى

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وتشارك رانيا حاليا فى تصوير مشاهدها بفيلمى " عش الدبابير" ويشاركها ببطولته كلا من مجدى كامل وصلاح عبد الله وسارة سلامة وأيضا فيلم " دماغ شيطان" الذى يشاركها به كلا من باسم سمرة وسلوى خطاب.

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