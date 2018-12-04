بالصور| منة فضالي ونجاتي في كواليس "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة من كواليس مسلسل "قيد عائلي"، الذي بدأت تصويره مؤخرا، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام". وظهرت منة في الصور بصحبة الفنان محمد نجاتي، ومخرج العمل تامر حمزة. "قيد عائلي" بطولة كل من ميرفت أمين، وعزت العلايلي، ونبيل الحلفاوي، وبوسي. يذكر أن اَخر أعمال منة فضالي، مسلسل "أفراح إبليس" .

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