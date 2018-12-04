بمليوني قطعة لؤلؤ.. بريانكا تشوبرا تكشف عن الصور الأولى لفستان زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

كشفت النجمة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا، اليوم الثلاثاء، عن الصور الأولى لفستان زفافها، وبذلك بعد أن انفردت بها مجلة "هالو" البريطانية.

وكشفت المجلة أن الفستان زين بمليوني قطعة من اللؤلؤ، بينما وصل طول الطرحة 23 مترًا ، وتم تصميمه من قبل دار رالف لورين الشهيرة.

يُذكر أن النجمة الشهيرة احتفلت مؤخرا بزفافها من المطرب الأمريكي نيك جوناس.

وقد أقام النجمان حفلين للزفاف، الأول على الطريقة المسيحية والتقاليد الأمريكية، بينما الحفل الآخر هندوسي على الطريقة الهندية التقليدية.