إيناس عز الدين تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية..(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل مغادرتها مستشفى الجلاء العسكري بعد إجراء عملية جراحية في ذراعها.

وعلقت عليها إيناس قائلة: "بأمر الأطباء والخبير الفرنسي الخروج من المستشفى، بطمن كل أصحابي وحبايبي وأصدقائي والفانز، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وكانت إيناس عز الدين قد خضعت لعملية جراحية في ذراعها الأيسر، علي يد الطبيب الفرنسي Alain Gilbert، بمشاركة الفريق الطبي المعالج لها بقيادة الدكتور شريف أمين، وذلك بعد مرور 3 أشهر من تعرضها لحادث سير مروع أثناء سفرها إلى الساحل الشمالي.