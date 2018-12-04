رانيا يوسف تصدر بياناً جديدًا بشأن حواراتها الصحفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بشأن حواراتها الصحفية التي انتشرت مؤخرًا بعد أزمة فستانها، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام".

وقالت رانيا في بيانها:"يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف أنها لم تجري أي حوارات صحفية بعد الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتوكد أنها غير مسؤولة عن أي أخبار أخرى متعلقة بهذا الشأن".

وكشف البيان أن رانيا تواصل حاليا تصوير مشاهدها في فيلمي"عش الدبابير" بطولة مجدي كامل، و"دماغ شيطان" بطولة باسم السمرة.

يُذكر أن رانيا تعرضت للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب إطلالاتها الجريئة بختام مهرجان القاهرة السينمائي.