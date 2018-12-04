أحمد عز و"رزق" و"فراج" في 6 صور جديدة من كواليس"الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورًا جديدة من كواليس فيلم "الممر"، على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام". وجمعت الصور عدد من نجوم الفيلم، منهم أحمد عز، وأحمد رزق، ومحمد فراج،وظهر الفريق بالملابس العسكرية أثناء تصوير بعض المشاهد في مدينة الإسماعيلية. وعلق أحمد صلاح حسني علي الصور قائلا: " من كواليس تصوير فيلم الممر" يذكر أن فيلم "الممر" يتناول إحدى بطولات فرقة الصاعقة المصرية أثناء حرب الاستنزاف، والفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة.

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