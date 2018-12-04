تزوج مرتين وخطب 3 مرات.. وهذا ما أعجبه في هنا الزاهد... أبرز تصريحات أحمد فهمي في "تخاريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني، في حلقة أمس من برنامجها الجديد "تخاريف"، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي).

وصرح "فهمي" عدد من التصريحات الخاصة عن زيجاته، وعلاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد.

وأبرز هذه التصريحات:

_ أكد أنه تزوج مرتين من بينهم مرة "كتب كتاب" فقط، "و 3 خطوبات.

_ صرح أنه من الممكن أن تكون المشكلة بداخله، خاصة أن كل الفتيات اللاتي ارتبط بهن شخصيات جيدة، لكنه لم يجد بينهن من تتحمله وتستمر معه للنهاية.

قال أنه اتفق مع هنا أنها ستكمل في مجال التمثيل، على الرغم من كونه رجل شرقي يشعر بالغيرة لمجرد أن يكون هناك مشهد تظهر فيه "هنا" وممثل يمسك يدها.

_ كسرت إيدي مرتين من العصبية، وهنا مش عصبية بس عنيدة، وهحاول أعمل زيها وأبقى هادي لحد النهاية.

_ تقابل مع هنا الزاهد أكثر من مرة بالصدفة، وأعجب بشخصيتها وخفة ظلها، وحينما تعرفت على عائلته أحبوها جميعا.

_ قال أن الزواج الثاني ليس غباء، على الرغم من أن تجربة الطلاق تجربة سيئة للغاية، وأكد أنه سيتفادى الأمور السيئة مع هنا الزاهد.

_ قال أن هنا الزاهد كانت في زيارة مع عائلتها لمنزل عائلته، وخرج من "حمام السباحة"، وفوجئ بأن والدتيهما قمن بقراءة الفاتحة.

_ صرح أن ارتباطه بهنا جاء بمنتهى السلاسة، خاصة أن روحها خطفته، وأكد أنه يحب "شكل" هنا للغاية.

. _ علاقته بميرفت أمين وحسين فهمي لم تتأثر بطلاقه من ابنتهم "منة"، وتعلم منهم التحضر

_ قال أنه هنأ "منة" بزواجها، كما أن حسين فهمي كان هو أول المهنئين له بخطبته على هنا الزاهد.

. _ قال أن أهم ما يجذبه في الفتاة خفة ظلها، وروحها، خاصة أنه يعتاد على الشكل بعد فترة