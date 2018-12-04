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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:36 مساءً -
بسبب طليقها أحمد سعد.. ريم البارودي تدخل في مشاجرة مع أحد المتابعين
دخلت الممثلة المصرية ريم البارودي في مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب طليقها الفنان المصري أحمد سعد.
وجاء ذلك بعد أن نشرت البارودي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، حيث علّق أحد المتابعين بالقول:” ليه دايمًا بحس إن صورك كلها بتنزليها عشان تغيظي بيها طليقك” في إشارة منه إلى سعد.
فردّت عليه هي بالقول:” معلش تفكيرك مريض.. تعرف من فين وليه وعشان إيه.. ربنا يشفيك ويشفي كل واحد قاعد فاضي ويحكم على غيره.. كل واحد يخليه في نفسه وبلاش أحكام على الفاضي”.
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