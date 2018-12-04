كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 04:36 مساءً -

بسبب طليقها أحمد سعد.. ريم البارودي تدخل في مشاجرة مع أحد المتابعين

دخلت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ في مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب طليقها الفنان المصري ​أحمد سعد​.

وجاء ذلك بعد أن نشرت البارودي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، حيث علّق أحد المتابعين بالقول:” ليه دايمًا بحس إن صورك كلها بتنزليها عشان تغيظي بيها طليقك” في إشارة منه إلى سعد.

فردّت عليه هي بالقول:” معلش تفكيرك مريض.. تعرف من فين وليه وعشان إيه.. ربنا يشفيك ويشفي كل واحد قاعد فاضي ويحكم على غيره.. كل واحد يخليه في نفسه وبلاش أحكام على الفاضي”.