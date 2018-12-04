الملكة إليزابيث تفسد مخططات ميجان ماركل وكيت ميدلتون في عيد الميلاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، وكيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، لن تتمكنا، من قضاء احتفالات عيد الميلاد، كل حسب رغبتها الخاصة.

تقارير بريطانية أفادت أن ميجان ماركل دوقة “ساسكس” وكيت ميدلتون دوقة “كامبريدج” تنويان قضاء احتفالات عيد الميلاد بعيدًا عن بعضهما البعض نظرًا للخلافات والمشاكل المشتعلة بينهما، إلّا أن الملكة إليزابيث تصر على توحيدهما في هذا اليوم المميز.

صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أنه يعتقد أن دوق ودوقة ساسكس سيقضيان عيد الميلاد مع العائلة المالكة في قلعة “ساندرينجهام”، بينما خططت كيت وويليام إمضاء موسم الأعياد في قصر عائلة ميدلتون في بيركشاير برفقة أطفالهم الثلاثة.

الصحيفة أضافت أن القرار الأول والأخير يعود للملكة إليزابيث، حيث أن الشقيقين وزوجتهما سيقضون عيد الميلاد معها في جزيرة نورفولك للاستمتاع بالاحتفالات التقليدية.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن مصرد لها قوله: التقارير المتعلقة بعيد الميلاد خاطئة، الجميع موجودون في نورفولك هذا العام.. كما أن الأميرين هاري وويليام قريبين من بعضهما والخلاف لم يفسد ودهما، وأن قرار الابتعاد عن قصر كنسينغتون في لندن إلى وندسور لا علاقة له بشجار كيت وميجان.

يشار إلى أنه في وقت سابق، نشب خلاف بين ميجان صاحبة الـ 37 عامًا، وكيت صاحبة الـ 36 عامًا، بعد أن وبّخت ميجان عضواً في فريق مساعدي كيت، التي بالمقابل صرخت في وجهها قائلة: إنهم فريق مساعِدِيَّ، وأنا أتحدّث إليهم لا أنت.

كما تبيَّن أن دوقة ساسكس صعبة الميراس وحازمة للغاية مع طاقم عملها، وأن مساعدتها الخاصة ميليسا توباتي انهارت ودفعت للبكاء نتيحة الطلبات المُتتالية والمستمرة والصعبة للدوقة؛ ما دفعها في نهاية المطاف إلى تقديم استقالتها والتخلي عن وظيفتها.