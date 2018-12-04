لأول مرة.. الإعلامية ياسمين الخطيب تكشف عدد الرجال في حياتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما تحيط الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب حياتها الشخصية بالسرية التامة، إلا أنها قررت أن تكشف عن عدد زيجاتها لأول مرة.

الإعلامية المصرية قالت إنها تزوجت ثلاث مرات، لافتة إلى أن أطول زيجة كانت الأولى وقد استمرت لثمانية أعوام، ولم تدم أقصرها أكثر من عام ونصف.

ياسمين أكدت، خلال استضافتها في برنامج “واحد من الناس” على قناة “النهار”، أنها لا يمكن أن تتزوج إلا عن حب، وهذا ما حدث في زيجاتها الثلاث.

وكانت ياسمين الخطيب قد أثارت الجدل مؤخرا بتدوينة قالت فيها: “اليوم يوافق ذكرى رحيل عميد الأدب العربي الأستاذ عباس العقاد.. ابن مصر الذي لا يعلم عنه اليوم غالبية أهلها، سوى أنه شارع رئيسي بحي مدينة نصر”.

تدوينة ياسمين التي وصفت فيها عباس العقاد بعميد الأدب العربي وهو لقب الأديب الراحل طه حسين، دفع عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها، ومن بينهم الفنان محمد هنيدي، والذي كتب: “ومننساش طبعًا إنه خد جايزة نوبل في الأدب”، وهو ما دفع الإعلامية لحذف تدوينتها، وتأكيدها أن أدمن صفحتها هو من كتبها وليست هي.

حيث قالت: “والله ما كتبت عباس العقاد ولا روكسي.. الأدمن حب يوجب مع معايا علقني في الشارع.. الله يخرب بيته.. بس يُشكر إنه جاب الزملكاوي الجميل محمد هنيدي لحد ناصية التسعين”، ثم أعلنت إنها فسخت عقدها مع الشركة المسؤولة عن إدارة صفحاتها بمواقع “الفيس بوك” و”تويتر” و”إنستجرام”، وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.