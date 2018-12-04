ريهام سعيد تحمل هذا الشخص مسؤولية أزمة رانيا يوسف وتطالب بمحاكمته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والتي وصلت تبعاتها إلى البرلمان.

ريهام سعيد، تساءلت خلال حلقة «صبايا»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: لماذا انقلبت الدنيا على فستان الممثلة المصرية؟، ولم تنقلب عندما أعلنت أن هناك 100 طفل معرضين للموت! ولماذا انقلب مجلس النواب على موضوع الفستان ولم يتحرك أحد لإنقاذ هؤلاء الأطفال؟.

وأضافت: هناك فنانات كثيرات ظهرن في مناسبات مختلفة يرتدين ما هو أسوأ من الفستان الذي ارتدته رانيا ولم يتحرك أحد أو يسأل لماذا، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي أصدرت بيانًا يحث الفنانات على الالتزام بالتقاليد والأعراف في ملابسهن، لكنه مستاء من تحويل رانيا يوسف للمحاكمة

الإعلامية المصرية هاجمت سعيد المصور الذي تعمد النزول ليلتقط صورًا لرانيا من الخلف وهو جالس ليبرز جسدها، وقالت إن هذا المصور لا بد أن يحاكم لأنه هو المسئول عن نشر الفجور وليس رانيا، ووجهت سؤالها لذلك المصور قائلة: هل تذهب للمهرجانات لتصوير النجمات لشهرتهن أم لتتصيد لهن الأخطاء وتلتقط لهن الصور المشينة؟.