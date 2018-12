النجم الأمريكي إيدي ميرفى يُرزق بطفله العاشر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقبل النجم والممثل الأمريكي إيدي ميرفي، البالغ من العمر 57 عام ابنه العاشر، و هو الخبر الذي تصدر المواقع الفنية العالمية، فبالرغم من قدوم الطفل للحياة يوم الجمعة 30 نوفمبر، إلا أن الخبر تم إعلانه مساء الاثنين، 3 ديسمبر.

وكانت خطيبة النجم العالمي التي تدعى بيج بوتشر، قد وضعت طفلا بصحة جيدة، و أطلق على المولود اسم ماكس تشارلز ميرفي، وأصدر إيدي ميرفي بيانا أكد فيه أن الأم والطفل في حالة صحية جيدة ، وهو ما أسعد جمهوره .

ويمتلك إيدي ميرفي شعبية كبيرة بشتي أنحاء العالم، حيث قدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها ” Showtime ” و ” The Adventures of Pluto Nash ” و ” The Haunted Mansion ” و ” Dreamgirls ” و ” Meet Dave ” و ” Tower Heist ” و ” Mr. Church ” ، و غيرهم .

ويعتبر هذا المولود هو الثانى لبيج بوتشر، والـ 8 أطفال، أولاد النجم العالمي ايدي ميرفي، فقد أنجب طفل من صديقته السابقة “بوليت مكنيلى”، وابن آخر من صديقته “تامارا هود”، ومن زوجته السابقة فقد أنجب منها خمسة أطفال وبالنسبة إلى فرحته الأولى، فهى ابنة إحدى أفراد لجنة تحكيم مهرجان “America’s got talent” وتدعى ميلانى بى براون.