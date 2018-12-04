حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد رزق يحضرون عرض مسرحية «جريما في المعادي» لأشرف عبدالباقي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

استقبل الفنان المصري أشرف عبدالباقي مساء الأحد 2 ديسمبر، العديد من نجوم الفن والمجتمع ، وذلك لتقديمهم التهنئة له بافتتاح مشروعه الجديد مسرحية “جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط” والذي افتتحت رسميا ١ نوفمبر الماضي علي خشبة مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد.

وحضر العرض كل من الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان أحمد رزق، والفنان محمود عبدالمغني، والمخرجة شيرين عادل، والمخرج سعيد حامد.

الجدير بالذكر أن أشرف عبدالباقي قام علي مدار الشهور الماضية باختيار المجموعة الجديدة والتي يصل عددها الي ٤٠ شاب وفتاة، وقام بتدريبهم حتي يستطيع أن يضع اللمسات الفنية للعرض المسرحي الجديد والذي يتكون من فصلين، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع علي مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.

ومسرحية “جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط”، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج وورك شوب للإنتاج الفني، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.