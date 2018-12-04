بوسي لحماقي: حبك لي مش بالصور.. تعرف على تفاصيل محاولة الوقيعة بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان محمد حماقي صورة له مؤخرا برفقة الفنانة بوسي، لافتا إلى أن هناك من يحاول الوقيعة بينهما.

بوسي ردت على كلام حماقي، قائلة: “يا حبيب قلبي أنا، والله إنت عارف أنا بحبك قد إيه وهي والله فعلا مش بالصور خالص حتى لو منزلتش ولا صورة، أنا عارفة إنك بتحبني قد إيه وإنت كمان عارف أنا بحبك قد إيه، ربنا يخليك ليا يا أحلى أبو فاطمة في الدنيا كلها”.

وجاء ذلك بعد أن حلت بوسي ضيفة على برنامج “تحت السيطرة” تقديم الفنانة أروى، والتي قالت لبوسي إنها تنشر الكثير من الصور مع حماقي، وكانت تدعم فريقه في منافسات برنامج “ذا فويس” بينما هو لا يرد عليها ولا ينشر أية صور تجمعه بها برغم نشره عدة صور مع إليسا وأحلام .

بوسي ردت على كلام أروى بتأكيدها أن حماقي من أقرب المطربين إلى قلبها وتحبه جدا وتجمعهما صداقة من قبل أن تكون إدارة أعمالهما واحدة، ولكنه لا يرد عليها ولا على غيرها من النجوم.

وهو ما دفع حماقي لنشر صورة تجمعه ببوسي حتى لا يسمح بالوقيعة بينهما، وعلق عليها بقوله: «يا بوسي إنت عارفة أنا بحبك أد إيه والله.. وهي مش بالصور.. وعموما آدي صورة حلوة أهي علشان محدش يعرف يوقع بينا».