أحمد فهمي: شهدت على طلاق والديّ ثم هربت لأمريكا.. وتم اعتقالي من أمن الدولة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والتي لا يعرفها جمهوره من قبل.

الفنان المصري قال، خلال استضافته في برنامج “تخاريف” تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC، أنه كان شاهدا على وثيقة طلاق والده ووالدته، لافتا إلى أنه كان متقبلا لفكرة طلاق والديه عكس شقيقه كريم الذي كان رافضا الموضوع.

فهمي أضاف أنه كان يرى أن المشكلة عندما تكبر بين الزوج والزوجة فالطلاق هو الحل، لكنه مع ذلك شعر بالحزن بعد شهادته على عقد الطلاق، فهرب إلى أمريكا، لافتا إلى أنه كان يريد أيضا الهرب من كليته وهي كلية الهندسة، حيث كان يريد دراسة مجال آخر.

وأضاف أنه تعب كثيرا في أمريكا، وكان يلجأ لأدوية الظهر نظرا لشدة الألم الذي كان يشعر به جراء العمل الشاق، مشيرا إلى أنه عمل في العديد من الأعمال الشاقة، منها عمله في محل فاكهة وخضروات، كما كان يقوم بغسل الحمامات، وغيرها من الأعمال.

الفنان المصري روى أيضا تفاصيل القبض عليه في أمن الدولة برفقة صديقيه شيكو وهشام ماجد بسبب فيلمهم الأول “رجال لا تعرف المستحيل”.

وأوضح أن الدولة اعتبرت الفيلم سياسي ساخر بسبب استبدال صورة الرئيس بشخص آخر وتقليد شيكو لشكل رئيس المخابرات وقتها عمر سليمان دون قصد، لافتا إلى أنه وأصدقائه كانوا لا يقصدون أي نوع من السياسة وكان كل ما يهتمون به هو الضحك والسخرية.