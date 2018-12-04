ندى بسيوني تحيي ذكرى ميلاد مديحة يسري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيت الفنانة المصرية ندى بسيوني ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ندى استعادت ذكرياتها مع النجمة أثناء تصوير مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، بجزأيه الأول والثاني، وعلقت قائلة: «ألف رحمة على الرقي والجمال والشياكة في الكلمة والشكل زمن كامل من الأناقة والجمال الحبيبة إلى القلب».

الفنانة المصرية أضافت: « الأرواح الراقية لا ترحل بل تعيش معنا في نبض الروح، مديحة يسري زمن الفن الجميل، ذكرى ميلاد الراقية النجمة مديحة يسري».

جمهور الفنانة ندى بسيوني استعاد معها ذكريات مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، ودعا للفنانة مديحة يسري بالرحمة، وشكرها الجمهور على هذه اللفتة الطيبة.

مديحة يسري من مواليد 3 ديسمبر عام 1923، واحدة من نجمات الزمن الجميل، ومن ضمن أجمل 10 نساء في العالم، شاركت في صناعة أفلامة رائعة في السينما، ومثلت مع كبار النجوم ومنهم محمد فوزي، فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، محمد عبدالوهاب، كما أنتجت عدد من الأفلام، ورحلت في مايو عام 2018.

مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، مسلسل تم إنتاجه عام 1997، شارك به عدد من النجوم ومنهم ليلى فوزي، حسين فهمي، محمود قابيل، حسين فهمي، سحر رامي، صابرين، حسين الإمام، أحمد ماهر.