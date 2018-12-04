أحلام: العين صابتني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة الإماراتية أحلام في مقطع فيديو من كواليس حفلها الأخير، والذي احيته بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، قالت فيه إنها اصيبت بعين الحسد.

الفنانة الملقبة بالملكة بدت في جلسة لتعديل الماكياج، لافتة إلى أن شيئاً ما دخل في عينها خلال غنائها على المسرح، وربطت ذلك بعيون الحاسدين قائلة: «عيون عيون عليّ»، في الوقت الذي تغزل المحيطون بها في جمالها، خاصة بعد فقدانها لوزنها، وظهورها بقوام رشيق.

يُذكر أن أحلام احيت الحفل وسط حشد من محبيها تجاوز الـ10 آلاف شخصاً بحديقة البرج بدبي، متألقة بطلّة أكثر من رائعة، حيث اختارت فستاناً اقرب للقفطان، وتزينت بوشاح من اللونين الذهبي والأسود، حمل صورة أول رئيس لدولة الإمارات، الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مع كلمات: «المؤسس، الوالد، القائد، الملهم، المعلم زايد بن سلطان اَل نهيان».

من ناحية أخرى، طرحت أحلام كليب لاغنية جديدة بعنوان «احلف»، وهي من كلمات قوس، وألحان بازل، وتوزيع هشام السكران، حيث حققت نسب مشاهدة عالية منذ الساعات الأولى لطرحها.