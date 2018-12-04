أصالة تفتتح مهرجان الإسكندرية للأغنية مقابل نصف أجرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة السورية أصالة لإحياء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للاغنية لعام 2018، في دورته الخامسة، والمقام فى الفترة من5 حتى 20 ديسمبر الجاري.

عوف همام، رئيس المهرجان، كشف عن تنازل النجمة السورية عن نصف أجرها لصالح أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي اللفتة الإنسانية التي اثنى عليها فانز أصالة.

من ناحية أخرى، تحيي أصالة حفلاً غنائياً آخر بالقاهرة، يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر، على مسرح «الماركيي» بكايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس، حيث اعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ تذاكر الحفل، والتي كانت قد طرحتها على 4 فئات، بمبلغ 500 جنيه للدرجة العادية البرونزية، والثانية بملبغ 750 جنيها للدرجة العادية الفضية، والثالثة بـ850 للدرجة الذهبية، والأخيرة بمبلغ 1000 جنيه مصري لـVIP”.

يُذكر أن أغنية «الحقيقة» كانت آخر ما طرحته النجمة السورية أصالة، وهي من ألحان وليد سعد، و من كلمات بهاء الدين محمد، ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.