متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت الفنانة المصرية، شيرين رضا، بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" فيديو يظهر لحظة إعدامها ضمن مسلسل "لدينا أقوال أخرى". وأظهر الفيديو الفنانة وهي على حبل المشنقة، وقالت مازحة للمصورين: "خلينا نضحك شوية في المسلسل ده". وعلقت على الفيديو، قائلة: "كواليس لدينا أقوال أخرى مكنتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا باتشنق". يذكر أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى" عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجمة يسرا وشيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إعدام شيرين رضا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مجلة الجمال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مجلة الجمال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .