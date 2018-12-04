نصيحة من شيما هلالي.. ما هي؟

تنشر النجمة التونسية شيما هلالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض الأقوال التي تحمل في مضمونها نصائح مهمة للتعامل مع الحياة.

في هذا السياق، قدمت شيما هلالي نصيحة من ذهب، من أجل راحة البال، مشددة على أهمية الإختصار من كل شيء، وقالت في تغريدتها: “‏لكي ترتاح، تعلّم أن تختصر في كل شيء : الكلام، المشاعر، وأحياناً بعض الناس”.

من جهة ثانية، تستعد شيما هلالي خلال المرحلة القادمة، لتصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب من البومها الأخير “بتقوم”.