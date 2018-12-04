هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر مواقع التواصل

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القاهرة - لايف ستايل
خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الشاب كريم الجزار، تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت وهبي بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا للغاية بلون النيود، يحاكي "مايو البحر" مع شعر ويفي طويل.
وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين صورها وبين الإطلالة التي ظهرت عليها الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي والتي أثارت جدلًا كبيرًا، خاصة أن الثوبين متشابهان في التصميم الجريء.
وقال المصور كريم الجزار لـ"هن"، أن الصور من كواليس فيلم هيفاء الجديد "خير وبركة" وليست لحفلة كما أشاع البعض.
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