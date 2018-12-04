الفنان محمد رمضان يقرر مساعدة إحدى الغارمات عبر "إنستغرام" 

القاهرة - محمد عمار
قام الفنان محمد رمضان بالتواصل مع إحدى الغارمات التي أرسلت له عبر الانستجرام تعليقًا حيث قالت له زوجي توفى وعليه قرد ب60 ألف جنيه وطلبت مساعدة فقرر محمد رمضان الرد حيث قال أبعتيلي التفاصيل ،، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتفاعل فيها محمد رمضان مع جمهوره فقد تفاعل قبل ذلك عندم زار أحد أطفال السرطان بعدما طلب رؤيته وذهب رمضان لزيارته بالمستشفى وتفاعل قبل ذلك أثناء عرض مسرحية أهلا رمضان عندما طلبت منه عروسة أن تلتقط صورة معه ومع عريسها فلبى طلبها
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