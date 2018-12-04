شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى ينشر صورة مولودته.. ويعلق: أنا والجميلة سيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج محمد سامى، على مشاركة جمهوره بصورة لابنته الصغيرة سيلين عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وظهر سامى فى الصورة، وهو يحمل ابنته على كتفه وكتب عليها قائلا: "أنا والجميلة سيلين"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه، ويسير سامى على نهج مختلف على عكس زوجته الفنانة مى عمر التى تحرص دائما على عدم نشر صور لابنتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن الفنانة مي عمر، رزقت بمولودتها الثانية سيلين من المخرج محمد سامي، في شهر إبريل الماضي، ولم تشارك في أي أعمال طوال فترة حملها، وهذه الأيام تستعد الفنانة مى عمر لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "حملة فرعون" مع زوجها المخرج محمد سامى والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان عمرو يوسف، ويشارك فى بطولة العمل محمد ممدوح، أحمد داوود وآخرين.



بوست محمد سامى