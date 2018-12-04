شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة الخواجة.. 4 نجوم مصريين يستطيعون تجسيد دور خالد أرجنش بفيلم كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناع فيلم "كازابلانكا" غير قادرين على التخلص من عقدة الخواجة، حالهم حال الكثيرين ممن يؤمنون بأن الممثل الأجنبي هو الأفضل، ضاربين بنجوم مصر عرض الحائط وكأن من بينهم لا يوجد أحد يستطيع تجسيد الدور الذي سيلعبه الفنان التركي خالد أرجنش.

ففي الوقت الذي يبكى فيه النجوم المصريون على حالهم وأنهم لا يجدون عمل، ويعانون من البطالة مؤخرا ، فضل منتج ومخرج فيلم كازابلانكا أن يستعينا بفنان تركي دون النظر إلى مقومات نجومنا المصريين، وإليكم 4 نجوم مصريين قادرون على تقديم نفس الدور.



نجوم مصر

ماجد المصري

يتمتع النجم المصري ماجد المصري بمهارات تمثيلية وقدرات عالية سواء على مستوي الأداء أو حتى اللياقة البدنية والعضلية.

ياسر جلال

النجم ياسر جلال هو الآخر يتمتع بخبرة كبيرة ظهرت بشكل كبير من خلال السنوات الأخيرة التي أثبتت أنه يستحق النجومية التي تأخرت منذ سنوات طويلة.

عمرو يوسف

النجم عمرو يوسف قدم الدراما والسينما ونجح بشكل كبير في لعب أداور مختلفة ومتنوعة، ويملك الكثير من الوسامة إذا كانت هي واحدة من مميزات أرجنش فعمرو يوسف ربما أوسم منه بمراحل.

خالد سليم

النجم خالد سليم لا يختلف كثيرا عن ارجنش فهو يغني ويمثل ويمتلك مهارات رياضية تؤهله للعب أدوار الأكشن كما حقق نجاحات كبيرة في مجال التمثيل مؤخرا، وحجز لنفسه مكانة وسط نجوم التمثيل.