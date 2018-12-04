شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بـ"يقلش" على هنا الزاهد بصورة حصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان أحمد فهمى، جمهوره بنشر صورة غريبة لحصان وشبه به خطيبته الفنانة هنا الزاهد عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتب عليها قائلا: " هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان".

وانهالت التعليقات الساخرة من قبل متابعيه وكان أبرزها " هنا قمر مفروض تحط صورة للقمر وهو بدر كده و منور السماء ربنا يخليكوا لبعض يا فهمى و يسعدكوا".

وكان الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد قد احتفلا بخطبتهما فى 15 أغسطس الماضى، وسط أجواء عائلية، إذ اقتصر الحضور على عائلتيهما وعدد من الأصدقاء المقربين فقط.