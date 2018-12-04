- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بـ"يقلش" على هنا الزاهد بصورة حصان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان أحمد فهمى، جمهوره بنشر صورة غريبة لحصان وشبه به خطيبته الفنانة هنا الزاهد عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتب عليها قائلا: " هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان".
وانهالت التعليقات الساخرة من قبل متابعيه وكان أبرزها " هنا قمر مفروض تحط صورة للقمر وهو بدر كده و منور السماء ربنا يخليكوا لبعض يا فهمى و يسعدكوا".
وكان الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد قد احتفلا بخطبتهما فى 15 أغسطس الماضى، وسط أجواء عائلية، إذ اقتصر الحضور على عائلتيهما وعدد من الأصدقاء المقربين فقط.
بوست أحمد فهمى
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بـ"يقلش" على هنا الزاهد بصورة حصان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .